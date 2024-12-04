Президент Литвы рассматривает возможность визита в Грузию: в пятницу будет более четкая картина

„Так что, я думаю, давайте подождем до пятницы, и у нас будет более четкая картина“, – добавил он.

„В эту пятницу в Клайпеде встречаюсь с президентами Латвии, Эстонии и Польши, собираюсь поднять вопрос о том, как они видят ситуацию, какие важные аспекты, как они видят развитие ситуации в Грузии и каковы будут их аргументы. И, конечно, как один из возможных вопросов и планов, я подниму вопрос визита в Грузию“, – сказал Г. Науседа.

„Не исключаю вероятность, что могу посетить Грузию и в одиночку, но хочу сделать хорошо подготовленный визит, чтобы он принес пользу, а не вызвал еще больше проблем“, – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в Офисе президента.

ELTA напоминает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.

В субботу посол страны в Литве Саломе Шапакидзе подала в отставку со своей должности в знак протеста против решения властей Грузии заморозить переговоры о членстве в ЕС. В тот же вечер в социальных сетях распространилась новость о том, что в отставку уходит и представитель страны в США Давид Залкалиани.