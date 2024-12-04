2024.12.04 17:16

Президент Литвы рассматривает возможность визита в Грузию: в пятницу будет более четкая картина

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Salome Zurabišvili ir Gitanas Nausėda
Salome Zurabišvili ir Gitanas Nausėda
ФОТО: Delfi

Президент Гитанас Науседа рассматривает возможность визита в Грузию. По словам главы государства, он выступит с предложением и к другим главам стран региона о совместном визите в эту страну. Однако, признает он, не исключается вероятность его отдельного визита в Грузию.

„Не исключаю вероятность, что могу посетить Грузию и в одиночку, но хочу сделать хорошо подготовленный визит, чтобы он принес пользу, а не вызвал еще больше проблем“, – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в Офисе президента.

Однако президент уверяет, что намерен предложить главам государств региона совместный визит в Грузию.

„В эту пятницу в Клайпеде встречаюсь с президентами Латвии, Эстонии и Польши, собираюсь поднять вопрос о том, как они видят ситуацию, какие важные аспекты, как они видят развитие ситуации в Грузии и каковы будут их аргументы. И, конечно, как один из возможных вопросов и планов, я подниму вопрос визита в Грузию“, – сказал Г. Науседа.

„Так что, я думаю, давайте подождем до пятницы, и у нас будет более четкая картина“, – добавил он.

ELTA напоминает, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе от правящей партии „Грузинская мечта“ на прошлой неделе заявил, что страна не будет вести переговоры о членстве в Евросоюзе до конца 2028 года.

После этого решения в Грузии вспыхнула волна протестов. Грузин, вышедших на улицы, подавляют резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами. Полиция арестовала сотни протестующих.

В субботу посол страны в Литве Саломе Шапакидзе подала в отставку со своей должности в знак протеста против решения властей Грузии заморозить переговоры о членстве в ЕС. В тот же вечер в социальных сетях распространилась новость о том, что в отставку уходит и представитель страны в США Давид Залкалиани.

В декабре 2023 года бывшая советская республика Грузия получила статус страны-кандидата в ЕС вместе с Украиной и Молдовой. Однако отношения начали быстро ухудшаться, поскольку правящая партия все более критично относится к Европе и хочет ограничить предполагаемое иностранное влияние в стране. В результате Брюссель также заморозил процесс сближения. Между тем оппозиция хочет придерживаться европейского курса. Она обвиняет правительство в том, что оно добилось победы на выборах только путем манипуляций.

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