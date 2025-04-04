Президент Литвы рассматривает возможность посмертного награждения погибших в Пабраде американских солдат

„Мы рассматриваем возможность посмертного награждения этих четырех солдат государственной наградой. Пока решение не принято, я не хотел бы его анонсировать. Когда оно будет принято, вы первыми узнаете об этом“, - заявил Г. Науседа журналистам в Ретавасе в пятницу.