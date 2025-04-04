2025.04.04 14:21

Президент Литвы рассматривает возможность посмертного награждения погибших в Пабраде американских солдат

 
Elta
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda, Dovilė Šakalienė
Gitanas Nausėda, Dovilė Šakalienė
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Президент Гитанас Науседа рассматривает возможность награждения государственными наградами военнослужащих США, погибших во время учений в Пабраде.

„Мы рассматриваем возможность посмертного награждения этих четырех солдат государственной наградой. Пока решение не принято, я не хотел бы его анонсировать. Когда оно будет принято, вы первыми узнаете об этом“, - заявил Г. Науседа журналистам в Ретавасе в пятницу.

В четверг на Кафедральной площади состоялась церемония прощания с американскими военнослужащими, погибшими во время учений в Пабраде. Кортеж с телами погибших на Кафедральной площади столицы встречали архиепископ Вильнюсский, митрополит Гинтарас Грушас, президент Гитанас Науседа, командующий Литовской армией Раймундас Вайкшнорас, министр обороны Довиле Шакалене, другие государственные деятели, политики и военнослужащие.

В ночь на понедельник из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США.

В понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке сообщило, что после того, как из болота на Пабрадском полигоне удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены трое погибших американских солдат. Во вторник представители ВС США подтвердили информацию о том, что было найдено тело четвертого американского солдата.

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