Президент Литвы рассказал, что один раз сбежал от охранников

"Надо было привыкнуть к тому, что то, что я мог себе позволить будучи рядовым гражданином Литвы, я не могу позволить на посту президента Литовской Республики", – сказал он.

Один из факторов, изменивших его жизнь – постоянная охрана. Правда, президент признался, что один раз ему удалось сбежать от охраны.

"Хотя один раз я убежал от охраны (не буду рассказывать, ни когда, ни где), потом, увидев лица охранников, я решил больше такое не делать", – сказал Науседа, не вдаваясь в подробности.

Однако президент раскритиковал предложение премьер-министра Ингриды Шимоните об уменьшении штата охраны глав государства. Весной прошлого года он сказал, что, по его мнению, руководство страны должны охранять круглосуточно.