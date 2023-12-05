Президент Литвы рассказал, что один раз сбежал от охранников

 
ELTA
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Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литвы Гитанас Науседа сказал, что один раз убежал от охранников, которые повсюду сопровождают его. Об этом он упомянул в интервью на канале YouTube Proto industrija, рассказывая о том, как пост президента в 2019 году изменил его жизнь.

"Надо было привыкнуть к тому, что то, что я мог себе позволить будучи рядовым гражданином Литвы, я не могу позволить на посту президента Литовской Республики", – сказал он.

Один из факторов, изменивших его жизнь – постоянная охрана. Правда, президент признался, что один раз ему удалось сбежать от охраны.

"Хотя один раз я убежал от охраны (не буду рассказывать, ни когда, ни где), потом, увидев лица охранников, я решил больше такое не делать", – сказал Науседа, не вдаваясь в подробности.

Однако президент раскритиковал предложение премьер-министра Ингриды Шимоните об уменьшении штата охраны глав государства. Весной прошлого года он сказал, что, по его мнению, руководство страны должны охранять круглосуточно.

"Мы не можем играть в подобные игры, это как быть немного беременным", – сказал тогда Науседа.

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