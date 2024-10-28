Президент Литвы провел телефонный разговор с президентом Грузии

Главы государств обсудили ситуацию в стране после прошедших в субботу парламентских выборов и перспективы европейской интеграции Грузии, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.
Президент Литвы подчеркнул, что в связи с многочисленными сообщениями о нарушениях на парламентских выборах, состоявшихся в субботу в Грузии, необходимо провести независимое международное расследование. По словам главы Литвы, важно уважать право народа Грузии на прозрачные и демократические выборы.
Г. Науседа отметил, что решения, ранее принятые правящей партией Грузии, уже отодвинули перспективу интеграции страны в Европейский союз, а возможные нарушения в ходе избирательного процесса еще больше отдаляют ее от народа Грузии.
„Гражданское общество Грузии неоднократно смело заявляло, что оно выбирает будущее своей страны в Европейском союзе. Никто не вправе лишать его европейской мечты. Литва будет и дальше поддерживать выбор грузинского народа“, – подчеркнул Г. Науседа.