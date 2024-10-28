Президент Литвы провел телефонный разговор с президентом Грузии

Главы государств обсудили ситуацию в стране после прошедших в субботу парламентских выборов и перспективы европейской интеграции Грузии, сообщает Группа по вопросам коммуникации Президентуры.

Президент Литвы подчеркнул, что в связи с многочисленными сообщениями о нарушениях на парламентских выборах, состоявшихся в субботу в Грузии, необходимо провести независимое международное расследование. По словам главы Литвы, важно уважать право народа Грузии на прозрачные и демократические выборы.