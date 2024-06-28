Президент Литвы провел телефонный разговор с президентом Грузии

Глава Литвы выразил сожаление по поводу того, что правительство Грузии своими решениями отдаляет страну от интеграции в Европейский союз и игнорирует желание гражданского общества видеть будущее своей страны в Европе.

„Литва всегда решительно поддерживала стремление грузинского народа быть частью европейской семьи. Гражданское общество Грузии четко продемонстрировало свою позицию и свое решение относительно будущего страны. Народ выбрал будущее в Европе, и он не должен быть лишен этой перспективы. Литва продолжит поддерживать стремление грузинского народа жить в демократическом, свободном обществе, основанном на европейских ценностях“, – отметил Г. Науседа.