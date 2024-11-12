Президент Литвы против нормализации отношений с Китаем любой ценой

„На коленях к Китаю не вернемся, действительно не встанем на колени по очень простой причине – потому что роль Китая в этих международных конфликтах и особенно в российской войне в Украине, к сожалению, легко доказуема, и это отчетливо свидетельствует о том, что Китай хочет международного порядка, который мы видели в течение многих лет и который был основан на определенных принципах. Он хочет пересмотра этого порядка. И Китай хочет играть гораздо более активную роль в этой новой мировой геополитической архитектуре“, – заявил Г. Науседа телеканалу TV3 в понедельник.
„Все страны, все партнеры, которые помогают России в этой войне против Украины, заслуживают нашего осуждения. Поэтому говорить, что мы будем делать всё, что нам скажут китайцы, для улучшения – этого точно не будет“, – заявил президент.
По словам Г. Науседы, Литва намерена проконсультироваться по этому вопросу со странами Евросоюза (ЕС) и США.
„Думаю, мы продолжим консультироваться по этому вопросу не только с Евросоюзом, но и с Соединенными Штатами Америки. Но это должен быть процесс, в котором бы сохранялось взаимное уважение, потому что то, что произошло недавно, было диктатом Китая Литве, который он хотел осуществить, но которому мы воспротивились“, – повторил президент.
Следует отметить, что на прошлой неделе в Офисе президента заявили, что Г. Науседа поддерживает стремление нормализовать дипломатические отношения Литвы с Китаем. Как говорится в комментарии, переданном агентству Elta, глава государства надеется, что Пекин изменит свою позицию и послы двух стран вернутся к работе в обеих странах. Однако, как отметили представители президента, заинтересованность в нормализации двусторонних отношений должна быть обоюдной.