Президент Литвы против нормализации отношений с Китаем любой ценой

„На коленях к Китаю не вернемся, действительно не встанем на колени по очень простой причине – потому что роль Китая в этих международных конфликтах и ​​особенно в российской войне в Украине, к сожалению, легко доказуема, и это отчетливо свидетельствует о том, что Китай хочет международного порядка, который мы видели в течение многих лет и который был основан на определенных принципах. Он хочет пересмотра этого порядка. И Китай хочет играть гораздо более активную роль в этой новой мировой геополитической архитектуре“, – заявил Г. Науседа телеканалу TV3 в понедельник.