Президент Литвы: проблемы с утверждением министров от партии "Заря Немана" возможны, но решаемы

„Если возникнет вакуум из-за каких-то позиций или не удастся представить подходящих кандидатов, это может случиться, и я уже об этом говорил, Кабинет министров может быть утвержден в неполном составе. Но я надеюсь, что безвластие продлится недолго“, - сказал Г. Науседа Žinių radijas.
„Это определенно не желаемый сценарий, потому что это не совсем нормальная ситуация, когда неясно, кто стоит во главе и тем более, кто руководит конкретными министерствами. Но если это одна-две вакансии, это точно не конец света“, - добавил он.
По словам главы страны, главное, чтобы работа неполного состава Кабинета министров не длилась слишком долго.
„Главное, чтобы это не превратилось в какую-то хроническую или структурную проблему, что пройдет время и на эти должности не будут предложены или будут предлагаться один за другим кандидаты, которые не будут устраивать президента. Или просто их проблемой будут какие-то репутационные пятна и тому подобное“, - подчеркнул он, подтвердив, что больше всего проблем может возникнуть с кандидатами в министры от партии „Заря Немана“.
Однако Г. Науседа говорит, что верит, что большинство кандидатов на посты министров будут успешно одобрены.
„Я смотрю на этот вопрос спокойно – думаю, что будет сформировано абсолютное большинство Кабинета министров. А с теми кандидатами, которые уже предложены, можно предположить, что разговоры с ними будут конструктивными и решения будут приняты“, - заверил он.
Возможно формирование профессионального правительства
Президент Г. Науседа подчеркивает, что из кандидатов в Кабинет министров, с которыми он недавно встречался, можно сформировать компетентное Правительство.
„Из кандидатов, с которыми я уже встречаюсь, я думаю, что действительно можно сформировать активное и, главное, профессиональное Правительство“, - подчеркнул Г. Науседа в эфире Žinių radijas.