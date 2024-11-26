Президент Литвы: проблемы с утверждением министров от партии "Заря Немана" возможны, но решаемы

„Если возникнет вакуум из-за каких-то позиций или не удастся представить подходящих кандидатов, это может случиться, и я уже об этом говорил, Кабинет министров может быть утвержден в неполном составе. Но я надеюсь, что безвластие продлится недолго“, - сказал Г. Науседа Žinių radijas.

„Это определенно не желаемый сценарий, потому что это не совсем нормальная ситуация, когда неясно, кто стоит во главе и тем более, кто руководит конкретными министерствами. Но если это одна-две вакансии, это точно не конец света“, - добавил он.

По словам главы страны, главное, чтобы работа неполного состава Кабинета министров не длилась слишком долго.