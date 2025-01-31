Президент Литвы призывает увеличить европейские инвестиции в оборону

В обращении подчеркивается необходимость решительных действий по укреплению общей обороноспособности Европы, ее потенциала и оборонно-промышленной базы с учетом сохраняющихся угроз безопасности, включая агрессивную войну России против Украины. Также отмечается важность усиления способности противодействовать гибридным угрозам и обеспечения защиты критически важной инфраструктуры, которая представляет собой особый вызов и требует срочных решений.
Как указывается в сообщении, европейские лидеры приветствовали шаги, уже предпринятые ЕИБ, включая изменения условий финансирования проектов двойного назначения, создание новых кредитных линий для малого и среднего бизнеса в оборонном секторе, а также позиционирование ЕИБ как финансового института „одного окна“ для финансирования европейских инвестиций в безопасность и оборону. Кроме того, было отмечено, что решение ЕИБ 2024 года об увеличении коэффициента соотношения заемных и собственных средств банка позволит значительно нарастить инвестиции в стратегические области, включая безопасность и оборону.
Несмотря на достигнутый прогресс, президент вместе с лидерами других стран призывает к еще более решительным действиям и предлагает три ключевые меры. Во-первых, пересмотреть перечень финансируемых направлений с целью его расширения в области обороны, а также обеспечить соответствие финансирования ЕИБ новым приоритетам политики Евросоюза. Во-вторых, адаптировать кредитную политику ЕИБ для увеличения объема финансирования в сфере обороны и безопасности, при этом сохраняя финансирование других стратегических приоритетов. В-третьих, лидеры стран выступили с идеей заимствования средств через выпуск целевых облигаций для финансирования оборонных проектов, что обеспечит ясность и прозрачность для инвесторов, а также сохранит наиболее эффективный и экономически выгодный механизм финансирования.
В обращении подчеркивается, что улучшенный доступ к финансированию ЕИБ и ускоренная реализация оборонных инвестиций в ЕС позволят не только усилить потенциал оборонной промышленности, но и привлечь частных инвесторов. Позиция Литвы ясна и тверда – необходимо срочно укреплять технологическую и промышленную базу ЕС в сфере обороны, а ЕИБ должен играть еще более активную роль в этих усилиях, указывает Офис президента.