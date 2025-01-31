Президент Литвы призывает увеличить европейские инвестиции в оборону

Несмотря на достигнутый прогресс, президент вместе с лидерами других стран призывает к еще более решительным действиям и предлагает три ключевые меры. Во-первых, пересмотреть перечень финансируемых направлений с целью его расширения в области обороны, а также обеспечить соответствие финансирования ЕИБ новым приоритетам политики Евросоюза. Во-вторых, адаптировать кредитную политику ЕИБ для увеличения объема финансирования в сфере обороны и безопасности, при этом сохраняя финансирование других стратегических приоритетов. В-третьих, лидеры стран выступили с идеей заимствования средств через выпуск целевых облигаций для финансирования оборонных проектов, что обеспечит ясность и прозрачность для инвесторов, а также сохранит наиболее эффективный и экономически выгодный механизм финансирования.