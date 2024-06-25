Президент Литвы призывает не игнорировать жителей регионов

„Больше нельзя искусственно делить, разделять и сортировать Литву. Не должно быть Первой Литвы, Второй Литвы или Третьей Литвы. Нельзя списывать целые регионы страны или группы людей как бесполезный балласт. Нельзя представить, чтобы общение с народом Литвы было лишь колядованием по случаю“, – выступая во вторник с ежегодным докладом в Сейме, заявил Г. Науседа, имея в виду слова премьер-министра Ингриды Шимоните во время президентской избирательной кампании.