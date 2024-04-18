Президент Литвы призвал лидеров ЕС усилить поддержку Украины и предоставить ей ПВО

Президент подчеркнул необходимость продолжения финансовой поддержки Украины. По словам Г. Науседы, поддержку можно было бы оказывать быстрее за счет средств Европейского фонда мира, который был увеличен на пять миллиардов евро.

Президент также подчеркнул, что уже стартовавшие на уровне ЕС инициативы по оказанию военной помощи Украине, касающиеся снарядов и боеприпасов, должны быть реализованы в ближайшее время. По утверждению главы Литвы, цена недостаточной военной поддержки Украины – жизни украинцев, дальнейшее разрушение страны и отдаленная победа Украины.

Обращаясь к главам государств и правительств стран – членов Европейского союза, президент подчеркнул важность сильной европейской поддержки Украины. Г. Науседа отметил, что для защиты от агрессора украинцам необходимы системы противовоздушной обороны, ракеты, боеприпасы, снаряды.

Президент также призвал как можно скорее установить правила использования прибыли от замороженных российских финансовых активов, иммобилизованных в странах ЕС. Как отметил глава государства, важно продолжать добиваться, чтобы замороженные российские активы использовались и на нужды Украины.

"Мы должны ужесточить санкции против России и Беларуси и найти способ предотвращения обхода санкций. Поскольку Россия продолжает жестокую войну в Украине, я призываю включить в санкционные списки российский сжиженный и природный газ, а также ввести ограничительные меры в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной продукции. Наша ответственность и обязанность – обеспечить эффективность реализации санкций", - сказал президент.