Президент Литвы приветствует предложение запретить импорт российского зерна: с этим надо бороться

"Могу только сказать, что это определенно проблема, наши фермеры видят эту проблему. На территорию Литвы попадает российское зерно, а также так называемое черное зерно, которое не учитывается и ввозится контрабандой. Конечно, с этим надо бороться, это вполне логично, учитывая роль, которую эта страна играет в дестабилизации геополитической ситуации в Европе", - в Офисе президента в понедельник сказал журналистам Г. Науседа.
"Я бы приветствовал такие предложения, конечно, следует ознакомиться с их конкретным содержанием", - сказал он.
Г. Науседа также сообщил, что разговаривал с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен по поводу требований фермеров и, по словам президента, она заверила, что ЕК будет гибко подходить к реализации зеленой повестки и будет стремиться не нарушать фундаментальные интересы фермеров.
"Я говорил о требованиях наших фермеров с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и она заверила меня, что ЕК будет гибкой в реализации зеленой повестки дня и реализации запланированных изменений, таким образом, чтобы фундаментальные интересы фермеров не нарушались", - заверил глава страны.
"Никто не заинтересован в том, чтобы забастовки фермеров продолжались и никогда не прекращались по всей Европе. Если кто и может этому порадоваться, так это только кремлевский режим", - отметил он.
Группа членов Сейма, представляющая различные фракции, предлагает временно запретить импорт в Литву сельскохозяйственной продукции и кормов российского или белорусского происхождения.
Предлагается, чтобы запрет на импорт действовал с 15 апреля этого года до 1 июля 2025 года. Поправки в закон поддержали почти 20 парламентариев.