Президент Литвы приветствует идею Макрона о ядерном арсенале: это был бы серьезный сдерживающий фактор

В среду вечером президент Франции Эммануэль Макрон обратился к населению, пытаясь заверить французов в безопасности своей страны и Европы. Политик говорил о том, что Европе необходимо лучше защищать себя и лучше вооружаться, а также заявил, что он пообещал вести переговоры с союзниками в Европе, чтобы ядерное оружие Франции действовало как сдерживающий фактор и защищало континент от российской угрозы.