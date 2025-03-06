Президент Литвы приветствует идею Макрона о ядерном арсенале: это был бы серьезный сдерживающий фактор

„Я думаю, это очень интересная идея. Мы встречаем это предложение с большими ожиданиями, поскольку, как вы знаете, ядерный зонт стал бы очень серьезным сдерживающим фактором против России. Очень важно использовать эту возможность – все возможности – для укрепления нашей устойчивости“, - заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.
Он отметил, что такие решения будут особенно актуальны для государств, граничащих со странами-агрессорами.
„Восточный фланг уязвим для различных угроз. Поэтому моя мысль – сосредоточиться на восточном фланге, поскольку мы уязвимы для гибридных атак, актов саботажа против критически важной инфраструктуры и других угроз. Иногда непросто иметь общую границу с агрессивными государствами Беларусью и Россией, мы делаем всё, что можем, но нам также нужна помощь наших партнеров“, - сказал президент.
В среду вечером президент Франции Эммануэль Макрон обратился к населению, пытаясь заверить французов в безопасности своей страны и Европы. Политик говорил о том, что Европе необходимо лучше защищать себя и лучше вооружаться, а также заявил, что он пообещал вести переговоры с союзниками в Европе, чтобы ядерное оружие Франции действовало как сдерживающий фактор и защищало континент от российской угрозы.
Франция – единственное ядерное государство в Европейском союзе.