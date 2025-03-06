2025.03.06 17:05

Президент Литвы приветствует идею Макрона о ядерном арсенале: это был бы серьезный сдерживающий фактор

 
Elta
ru.DELFI.lt
Su Macronu susitikęs Nausėda: Prancūziją vertiname kaip ilgalaikę, patikimą sąjungininkę
Su Macronu susitikęs Nausėda: Prancūziją vertiname kaip ilgalaikę, patikimą sąjungininkę

Президент Литвы Гитанас Науседа приветствует идею президента Эммануэля Макрона использовать возможности ядерного арсенала Франции для обеспечения безопасности всего Европейского союза (ЕС). По его словам, это станет серьезным сдерживающим фактором для России.

„Я думаю, это очень интересная идея. Мы встречаем это предложение с большими ожиданиями, поскольку, как вы знаете, ядерный зонт стал бы очень серьезным сдерживающим фактором против России. Очень важно использовать эту возможность – все возможности – для укрепления нашей устойчивости“, - заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.

Он отметил, что такие решения будут особенно актуальны для государств, граничащих со странами-агрессорами.

„Восточный фланг уязвим для различных угроз. Поэтому моя мысль – сосредоточиться на восточном фланге, поскольку мы уязвимы для гибридных атак, актов саботажа против критически важной инфраструктуры и других угроз. Иногда непросто иметь общую границу с агрессивными государствами Беларусью и Россией, мы делаем всё, что можем, но нам также нужна помощь наших партнеров“, - сказал президент.

В среду вечером президент Франции Эммануэль Макрон обратился к населению, пытаясь заверить французов в безопасности своей страны и Европы. Политик говорил о том, что Европе необходимо лучше защищать себя и лучше вооружаться, а также заявил, что он пообещал вести переговоры с союзниками в Европе, чтобы ядерное оружие Франции действовало как сдерживающий фактор и защищало континент от российской угрозы.

Франция – единственное ядерное государство в Европейском союзе.

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