2024.07.24 12:54

Президент Литвы присвоил Вайкшнорасу звание генерала

 
ELTA
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Президент присвоил Р. Вайкшнорасу звание генерала
Президент присвоил Р. Вайкшнорасу звание генерала
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

В среду президент Гитанас Науседа присвоил литовскому офицеру Раймундасу Вайкшнорасу звание генерала.

Глава государства подчеркнул, что оборона Литвы и безопасность всего нашего народа зависят, прежде всего, от нашей собственной готовности.

„Рад сообщить, что литовский офицер Р. Вайкшнорас соответствует всем требованиям, предъявляемым к литовскому генералу, а также к командующему армией. За долгие годы службы он доказал свои исключительные способности и профессионализм. Сохранив безупречную репутацию и накопив ценный опыт, сегодня он шагает навстречу важнейшему жизненному испытанию“, – подчеркнул президент в своем выступлении.

Глава государства пожелал генералу Р. Вайкшнорсу, чтобы высшее воинское звание вдохновляло его на еще более масштабные и яркие достижения во имя Литвы.

„Оставайтесь примером для всех защитников Литовского государства, нашей свободы и независимости. Пусть Вам и Вашим близким сопутствует величайший успех!“ – пожелал президент новому командарму.

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