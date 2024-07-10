Президент Литвы принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 75-летию НАТО

Глава государства отметил, что Североатлантический альянс – это гарантия нашей общей безопасности, семья коллективной обороны, где один за всех и все за одного. „ Литва вступила в НАТО 20 лет назад – этот выбор гарантировал нам свободу Литвы и возможность строить и развивать свое государство. Это было лучшее решение, самая мудрая инвестиция, которая обогатила нас большим кругом союзников и друзей“, – сказал президент.

Тем не менее по словам президента, 75-летие Альянса мы отмечаем в сложное время. Неспровоцированная война России против Украины напоминает всей Европе, что мир не является чем-то само собой разумеющимся. Безопасность всех нас зависит от ситуации в Украине. Поддержка Украины должна оставаться нашим приоритетом. В сложившейся геополитической ситуации мы не можем позволить себе роскошь просто праздновать – нам нужны четкие результаты и необходимые решения, направленные на укрепление безопасности и обороны всего евроатлантического пространства.