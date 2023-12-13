Президент Литвы примет участие в заседании Европейского совета: будет решаться вопрос о членстве Украины

На предстоящем заседании также будет обсуждаться будущее европейской интеграции Молдовы и Сакартвело в ЕС.
Помимо вопроса вышеупомянутых стран-членов, также будут обсуждаться поддержка Украины, пересмотр долгосрочной финансовой перспективы, вопросы безопасности и обороны, а также внешней политики.
Несмотря на поддержку, выраженную западным сообществом Украине, вопрос ее членства в сообществе ЕС на данный момент не ясен.
Есть опасения, что принятие решения может осложниться позицией Венгрии. Премьер-министр этой страны Виктор Орбан потребовал снять дискуссии о членстве Украины с повестки дня Европейского совета.
Критики обвиняют Орбана в попытке шантажировать Брюссель, чтобы получить доступ к миллиардам финансирования ЕС. ЕС не предоставляет Венгрии доступ к почти 22 млрд евро из-за опасений коррупции и подозреваемых нарушений демократических норм.
В начале ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.