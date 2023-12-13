Президент Литвы примет участие в заседании Европейского совета: будет решаться вопрос о членстве Украины

В среду президент Гитанас Науседа отправляется на заседание Европейского совета, которое пройдет в Брюсселе, на нем будет решаться вопрос о членстве Украины. Поскольку война, начатая Россией в Украине, продолжается уже второй год, этот Европейский совета уже рассматривается в публичном пространстве как один из самых важных в этом году.