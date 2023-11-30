Президент Литвы примет участие в Конференции ООН по изменению климата

В числе приоритетов климатической конференции этого года – ускорение энергетического перехода, определение финансирования для борьбы с изменением климата, акцентирование внимания на защите природы, людей и средств к существованию.

Президент выступит с национальным докладом на пленарной сессии КС-28, в котором призовет лидеров стран мира своими активными действиями и обязательствами способствовать прекращению изменения климата, и подчеркнет твердое обязательство Литвы в этой области, а также амбициозные цели нашей страны в области зеленой экономики, энергетики и климатической нейтральности.