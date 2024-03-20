Президент Литвы примет решение о кандидатуре Кащюнаса после получения оценки служб

"Президент обратится в службы – как это предусмотрено законом – для получения от них информации в соответствии с Законом о предотвращении коррупции. Как только он получит информацию, он ее оценит и примет решение", - сказал К. Будрис на пресс-конференции, состоявшейся в среду после встречи Г. Науседы и Л. Кащюнаса.

"Как было объявлено на прошлой неделе, в субботу, существует очень явная заинтересованность президента республики уладить все решения и формальности в течение этой недели. Надеемся, что нам удастся этого добиться", - добавил он.

К. Будрис отметил, что с кандидатом на пост руководителя Минобороны президент также обсудил основные приоритеты в сфере обороны.