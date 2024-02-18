Президент Литвы пригласил Нидерланды принять участие в реализации модели ПВО

Президент поблагодарил главу правительства Нидерландов за вклад его страны в обеспечение безопасности Литвы и всего восточного фланга НАТО, а также за присутствие нидерландских военных в нашей стране в составе боевой группы усиленного передового присутствия НАТО.
Президент подчеркнул необходимость дальнейшего укрепления сдерживания на восточном фланге НАТО и его передовой обороны путем эффективного выполнения решений, принятых на саммите НАТО в Вильнюсе. Президент пригласил Нидерланды принять участие в реализации ротационной модели противовоздушной обороны в Литве.
"В настоящее время мы выделяем на оборону 2,75% ВВП и продолжим увеличивать эти обязательства в ближайшем будущем. Мы активно работаем с Германией над реализацией решения о размещении немецкой бригады в Литве на постоянной основе. Инвестиции в оборону – это единственный способ обеспечить долгосрочный и устойчивый мир. Сдерживание – это наиболее эффективная и самая недорогая защита", - сказал президент на встрече.
Гитанас Науседа также подчеркнул необходимость мобилизации полной поддержки Украины со стороны союзников.
По словам главы государства, предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне должен продемонстрировать прогресс, достигнутый после встречи в верхах Вильнюсе в укреплении коллективной безопасности. По словам президента, это также должно включать прогресс в продвижении Украины к членству в НАТО и вступление Швеции в Альянс.