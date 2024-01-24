Президент Литвы приедет в Радвилишкский район

 
президент обсудит с мэром вопросы финансирования дорог и нехватку помощников учителей
ELTA
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Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė sprendimą dėl dalyvavimo šalies vadovo rinkimuose
Prezidentas Gitanas Nausėda pranešė sprendimą dėl dalyvavimo šalies vadovo rinkimuose
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

В среду президент Гитанас Науседа и его команда будут работать в Радвилишкском районе.

В ходе визита президент встретится с мэром Радвилишкского района Казимерасом Рачкаускисом. На встрече будут обсуждаться вопросы финансирования Программы содержания и развития дорог, предложения по повышению самостоятельности муниципалитетов в управлении районными дорогами, нехватка помощников учителей в общеобразовательных учреждениях и другие актуальные вопросы района.

Как сообщает Президентура, Г. Науседа также посетит Радвилишкское локомотивное депо и примет участие в круглом столе на железнодорожном вокзале Радвилишкиса, где будут обсуждаться необходимые инвестиции в общественную инфраструктуру.

Президент посетит Пехотный батальон им. князя Маргириса, где с офицерами обсудит возможный всеобщий призыв и другие вопросы государственной обороны.

В Радвилишкском районе глава страны возложит цветы к мемориалу, установленному в память о Движении борьбы за свободу Литвы и Декларации от 16 февраля 1949 года и подписавших ее лиц.

Помимо этого, в рамках визита Г. Науседа посетит восстановленный партизанский бункер, а вечером рабочего дня встретится с жителями Радвилишкского района.

Вместе с главой страны Радвилишкский район посетит первая леди Диана Науседене.

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