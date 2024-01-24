Президент Литвы приедет в Радвилишкский район

В ходе визита президент встретится с мэром Радвилишкского района Казимерасом Рачкаускисом. На встрече будут обсуждаться вопросы финансирования Программы содержания и развития дорог, предложения по повышению самостоятельности муниципалитетов в управлении районными дорогами, нехватка помощников учителей в общеобразовательных учреждениях и другие актуальные вопросы района.

Как сообщает Президентура, Г. Науседа также посетит Радвилишкское локомотивное депо и примет участие в круглом столе на железнодорожном вокзале Радвилишкиса, где будут обсуждаться необходимые инвестиции в общественную инфраструктуру.

Президент посетит Пехотный батальон им. князя Маргириса, где с офицерами обсудит возможный всеобщий призыв и другие вопросы государственной обороны.

В Радвилишкском районе глава страны возложит цветы к мемориалу, установленному в память о Движении борьбы за свободу Литвы и Декларации от 16 февраля 1949 года и подписавших ее лиц.