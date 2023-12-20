Президент Литвы прибудет в Шилутской район: обсудит ситуацию с безопасностью границы

В ходе визита Г. Науседа встретится с мэром Шилутского района Витаутасом Лауринайтисом, а также примет участие во встрече с главой Службы охраны государственной границы Рустамом Любаевым и главой Пагегяйского отряда Римантасом Тиминскисом.

"В ходе встречи будут обсуждены вызовы в сфере охраны государственной границы, которая проходит по пограничным водам и территориальному морю, а также наиболее актуальные задачи по обеспечению безопасности государственной границы", - сообщил пресс-представитель президента Ридас Ясюленис.

Также в среду глава Литвы примет участие в дискуссии на тему гражданственности с учащимися Шилутских гимназий, где по инициативе гимназистов будет обсуждаться всеобщая воинская обязанность.

Вместе с главой страны в Шилутском районе будет работать первая леди Диана Науседене. Она посетит арт-резиденцию Kintai Arts, пообщается с администрацией и жильцами местного дома социальной опеки, а также встретится с общиной города Русне.