Президент Литвы: предложение объявить 13 Января нерабочим днем серьезное и заслуживает рассмотрения

„Предложение действительно серьезное и заслуживает рассмотрения. И я думаю, что 13 Января – это естественное продолжение 11 марта. Если 11 марта мы провозгласили свою свободу, то 13 Января мы подписали эту декларацию своей кровью“, - заявил Г. Науседа журналистам после памятного мероприятия по случаю Дня защитников свободы в Сейме.

„В такой день у всех литовцев должна быть возможность остановиться, еще раз подумать о той великой жертве, которую тогда понесла Литва, и, возможно, еще раз осознать, какой большой, долгий, зрелый путь прошла Литва с 1991 года. За эти 34 года мы многого добились. И чем большего мы достигаем каждый день, тем более значимой становится жертва 13 января“, - подчеркнул президент.