2025.01.13 13:54

Президент Литвы: предложение объявить 13 Января нерабочим днем серьезное и заслуживает рассмотрения

 
Гайле Ярушевичюте-Моцкувене
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Президент Гитанас Науседа утверждает, что предложение спикера Сейма Саулюса Сквернялиса объявить 13 Января нерабочим днем является серьезным и заслуживает рассмотрения.

„Предложение действительно серьезное и заслуживает рассмотрения. И я думаю, что 13 Января – это естественное продолжение 11 марта. Если 11 марта мы провозгласили свою свободу, то 13 Января мы подписали эту декларацию своей кровью“, - заявил Г. Науседа журналистам после памятного мероприятия по случаю Дня защитников свободы в Сейме.

„В такой день у всех литовцев должна быть возможность остановиться, еще раз подумать о той великой жертве, которую тогда понесла Литва, и, возможно, еще раз осознать, какой большой, долгий, зрелый путь прошла Литва с 1991 года. За эти 34 года мы многого добились. И чем большего мы достигаем каждый день, тем более значимой становится жертва 13 января“, - подчеркнул президент.

Объявить 13 Января – День защитников свободы – нерабочим днем, предложил спикер Сейма Саулюс Сквернялис.

Если Сейм одобрит эту инициативу, День защитника свободы будет включен в перечень праздничных, нерабочих дней, предусмотренный в Трудовом кодексе.

В 2026 году будет отмечаться 35-я годовщина Дня защитников свободы.

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