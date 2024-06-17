Президент Литвы предлагает в Брюсселе увековечить память жертв советского режима

Как сообщается в пресс-релизе Офиса президента, в ходе встречи в Брюсселе большое внимание было уделено борьбе с российской дезинформацией и увековечению памяти жертв тоталитарных режимов в столице Бельгии.
По словам Офиса президента, Литва стремится сплотить государства-члены ЕС и институты для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой, особенно – с попытками России переписать историю и скрыть преступления коммунистического режима.
„Чрезвычайно важно, чтобы обе тоталитарные идеологии – и нацизм, и коммунизм – получили должную оценку и осуждение в Европе. Мир решительно осудил нацистский режим, а совершенные им преступления обязательны к изучению в системах образования различных стран. Информация и воспоминания о жестоких преступлениях, совершенных советской властью, также должны найти должное место в сознании европейцев“, — сказал Г. Науседа.
По сообщению Офиса президента, в ходе встречи литовский лидер отметил, что ценит активную роль и личный вклад мэра Брюсселя в поддержку Украины, подчеркнув необходимость единства всех стран в этом вопросе.