2024.06.17 16:43

Президент Литвы предлагает в Брюсселе увековечить память жертв советского режима

 
ELTA
VRK įteikė Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Prezidento pažymėjimą
VRK įteikė Gitanui Nausėdai Lietuvos Respublikos Prezidento pažymėjimą
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

После встречи с мэром Брюсселя Филиппом Клозом в понедельник президент Гитанас Науседа предложил увековечить в этом городе память жертв советского режима.

Как сообщается в пресс-релизе Офиса президента, в ходе встречи в Брюсселе большое внимание было уделено борьбе с российской дезинформацией и увековечению памяти жертв тоталитарных режимов в столице Бельгии.

По словам Офиса президента, Литва стремится сплотить государства-члены ЕС и институты для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой, особенно – с попытками России переписать историю и скрыть преступления коммунистического режима.

„Чрезвычайно важно, чтобы обе тоталитарные идеологии – и нацизм, и коммунизм – получили должную оценку и осуждение в Европе. Мир решительно осудил нацистский режим, а совершенные им преступления обязательны к изучению в системах образования различных стран. Информация и воспоминания о жестоких преступлениях, совершенных советской властью, также должны найти должное место в сознании европейцев“, — сказал Г. Науседа.

По сообщению Офиса президента, в ходе встречи литовский лидер отметил, что ценит активную роль и личный вклад мэра Брюсселя в поддержку Украины, подчеркнув необходимость единства всех стран в этом вопросе.

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