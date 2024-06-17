Президент Литвы предлагает в Брюсселе увековечить память жертв советского режима

Как сообщается в пресс-релизе Офиса президента, в ходе встречи в Брюсселе большое внимание было уделено борьбе с российской дезинформацией и увековечению памяти жертв тоталитарных режимов в столице Бельгии.

По словам Офиса президента, Литва стремится сплотить государства-члены ЕС и институты для борьбы с российской дезинформацией и пропагандой, особенно – с попытками России переписать историю и скрыть преступления коммунистического режима.