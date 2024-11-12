Президент Литвы предлагает увеличить военный бюджет: "Без этого невозможно защитить страну"

По мнению Г. Науседы, между партиями может быть достигнута принципиальная договоренность о займах на оборону. По его словам, не исключено, что дефицит госбюджета ради значительного увеличения расходов на оборону может превысить лимит в 3 проц., предусмотренный Маастрихтским критерием.

„Давайте распределим эту сумму на шесть лет, до 2030 года, мы получим на нынешнем уровне примерно 1,5-2 проц. пункта дополнительно. То есть вместо 3,5 проц. могут потребоваться 5 или 5,5 проц.“, - отметил он.

„Мы должны ответить на вопрос: если мы не можем вовремя реализовать национальную дивизию при текущих затратах, сколько денег нам понадобится, чтобы сделать это так, как мы хотим, в 2030 году? Есть разные расчеты, (...) мы получили информацию от Минобороны о 12 млрд евро, но это 10-14 млрд евро“, - заявил Г. Науседа в эфире телеканала TV3 в понедельник.

„Я думаю, что принципиальный консенсус может быть достигнут, и если он будет достигнут, то нам нужно четко предвидеть, что мы должны делать. Я имею в виду не только конституционный закон о фискальной дисциплине, но и то, что в ближайшие годы помимо тех денег, которые выделяются, необходимо дополнительно 1,25 млрд евро“, - сказал глава страны.

„Этого можно добиться за счет заимствования. (...) Если мы увеличим расходы на оборону на значительную сумму, может возникнуть ситуация, когда дефицит бюджета превысит 3 проц. (...) Но, помещая себя в рамки дефицита бюджета в пределах 3 проц. ВВП, мы не сможем защитить себя от врага“, - утверждает он.