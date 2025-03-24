Президент Литвы предлагает Сейму направить часть прибыли Центробанка Литвы на оборону

Президент внесет в Сейм соответствующие поправки к законам о Центробанке Литвы и Фонде государственной обороны, сообщил Офис президента в понедельник.
„Одной из таких мер (по финансированию обороны – ELTA) является изменение формулы расчета отчислений от прибыли Центробанка Литвы в госбюджет. Несмотря на то, что одна мера сама по себе не создаст большого бюджетного источника, комплекс мер вместе с ростом отечественной экономики и увеличением поступлений в госбюджет поможет достичь целей национальной безопасности Литвы“, – цитируется в сообщении лидер государства.
В случае принятия поправок, ежегодно все отчисления от прибыли Центробанка Литвы, оставшиеся после выделения необходимой их части в капитал Центробанка, будут поступать в государственный бюджет.
Для этого предлагается отказаться от положения о выделении в качестве отчисления в государственный бюджет до 70 проц. рассчитанного среднего значения прибыли (убытка) Центробанка за последние три закончившихся финансовых года.
В таком случае в Фонд государственной обороны будет перечисляться часть отчислений от прибыли Центробанка, превышающая 14 млн евро. Данный финансовый предел определен с учетом отчисления от прибыли, перечисленного Центробанком в госбюджет в предыдущем периоде.
По словам Офиса президента, предлагаемые президентом законопоправки являются частью возможных источников финансирования согласно решению Госсовета обороны (ГСО) о формировании национальной дивизии и всего критического армейского операционного потенциала в 2026–2030 годах.
Такое решение ГСО принял в январе, ожидается, что финансирование национальной обороны в этом году вместе с долговыми инструментами достигнет 4 проц. ВВП.
На прошлой неделе премьер-министр Г. Палуцкас заявил в эфире телеканала LRT, что в 2026 году расходы на оборону составят 5,25 проц. ВВП.
Законопоправки, вносимые президентом в Сейм, были подготовлены после консультаций с Центробанком и получения заключения Европейского центрального банка (ЕЦБ).