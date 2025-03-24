Президент Литвы предлагает Сейму направить часть прибыли Центробанка Литвы на оборону

Президент внесет в Сейм соответствующие поправки к законам о Центробанке Литвы и Фонде государственной обороны, сообщил Офис президента в понедельник.

„Одной из таких мер (по финансированию обороны – ELTA) является изменение формулы расчета отчислений от прибыли Центробанка Литвы в госбюджет. Несмотря на то, что одна мера сама по себе не создаст большого бюджетного источника, комплекс мер вместе с ростом отечественной экономики и увеличением поступлений в госбюджет поможет достичь целей национальной безопасности Литвы“, – цитируется в сообщении лидер государства.