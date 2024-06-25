Президент Литвы: правящее большинство сочло нужным бросить корабль образования в разгар шторма без штурмана

Выступая с пятым ежегодным докладом в Сейме, Г. Науседа отметил, что в последнее время приняты решения для снижения разделения детей в сфере образования.
„За время первого срока полномочий удалось добиться равного старта в образовании. Принцип социального измерения начинает реализовываться и в высшем образовании. Уже этой осенью наберет обороты инклюзивное образование – для тех, кто готовится медленнее, времени остается всё меньше. В ближайшем будущем будет необходима и реформа неформального образования“, – сказал Г. Науседа, обращаясь к депутатам Сейма во вторник.
Однако, по словам Г. Науседы, за годы была возможность „убедиться, что образовательные реформы надо планировать очень тщательно“.
„И обновления общеобразовательных программ, и новые промежуточные государственные экзамены принесли колоссальный хаос и неразбериху. Многие учащиеся, как и их родители, почувствовали себя заложниками ситуации“, – подчеркнул глава страны.
Однако, продолжил он, „хуже всего то, что правящее большинство сочло нужным бросить корабль образования в разгар шторма без штурмана“.
„Сегодняшнее состояние образования неудовлетворительное во многих аспектах. Не хватает лиц, ответственных не только формально, но и фактически“, – подчеркнул глава Дворца на площади С. Даукантаса.
Президент также выразил недовольство ситуацией в рядах педагогического сообщества – лидер страны напоминает о спорах по поводу зарплат учителей, возникших во время забастовок осенью прошлого года.
„На разочарование учителей, которое давно тлеет, периодически выплескиваясь наружу, уже давно не действуют заклинания о престиже профессии. Манипулирование Правительства ставками и среднестатистическими показателями в попытке замаскировать слишком медленный рост зарплат учителей еще больше усиливает напряженность“, – сказал Г. Науседа.
„От этого страдает не только будущее наших детей. Страдают не только семьи. Страдает вся Литва“, –подытожил он ситуацию в сфере образования.