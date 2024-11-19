2024.11.19 09:27

Президент Литвы позвонил и поздравил Трампа с победой

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа провел телефонный разговор с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Глава государства поздравил Д. Трампа с исторической победой на выборах и возвращением в Белый дом, указывается в сообщении Группы по вопросам коммуникации Офиса президента.

В ходе беседы Г. Науседа подчеркнул, что лидерство и политическое влияние США остаются чрезвычайно важными для обеспечения мира и безопасности в евроатлантическом пространстве и во всем мире. Президент отметил значимость стратегического партнерства между Литвой и США и заверил, что Литва готова работать вместе с США для достижения общих целей. По словам главы государства, будут созданы наилучшие условия для постоянного присутствия американских войск в Литве, так как это является существенным фактором сдерживания России.

„Ситуация с безопасностью в мире требует еще более тесного сотрудничества в сфере безопасности. Литва является одним из наиболее активно инвестирующих в оборону членов НАТО и намерена продолжать увеличивать свои оборонные расходы. Инвестиции в оборону – это инвестиции в безопасное будущее“, – отметил глава государства.

Как указывает Президентура, Г. Науседа подчеркнул, что Литва высоко ценит тесные оборонные связи с США, которые в последние годы позволили заключить много новых контрактов на закупку вооружения и военной техники. Кроме того, наша страна готова активно развивать связи с США в сфере бизнеса, инноваций и энергетики.

В ходе телефонного разговора также обсуждалось влияние сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи на структуру международной безопасности. Президент Литвы отметил, что ценит планы будущей администрации США добиваться мира с позиции силы, и подчеркнул необходимость поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, что будет способствовать сдерживанию амбиций других авторитарных режимов.

„Благодарю избранного президента США за теплые слова в адрес Литвы и оценку наших усилий по укреплению обороноспособности. Я рад, что Дональд Трамп хорошо осведомлен как о ситуации с безопасностью в регионе, так и о вызовах, с которыми сталкивается энергетическая система Украины в преддверии зимнего сезона“, – сказал Г. Науседа.

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