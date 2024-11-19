Президент Литвы позвонил и поздравил Трампа с победой

В ходе беседы Г. Науседа подчеркнул, что лидерство и политическое влияние США остаются чрезвычайно важными для обеспечения мира и безопасности в евроатлантическом пространстве и во всем мире. Президент отметил значимость стратегического партнерства между Литвой и США и заверил, что Литва готова работать вместе с США для достижения общих целей. По словам главы государства, будут созданы наилучшие условия для постоянного присутствия американских войск в Литве, так как это является существенным фактором сдерживания России.