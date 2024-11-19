Президент Литвы позвонил и поздравил Трампа с победой

В ходе беседы Г. Науседа подчеркнул, что лидерство и политическое влияние США остаются чрезвычайно важными для обеспечения мира и безопасности в евроатлантическом пространстве и во всем мире. Президент отметил значимость стратегического партнерства между Литвой и США и заверил, что Литва готова работать вместе с США для достижения общих целей. По словам главы государства, будут созданы наилучшие условия для постоянного присутствия американских войск в Литве, так как это является существенным фактором сдерживания России.
„Ситуация с безопасностью в мире требует еще более тесного сотрудничества в сфере безопасности. Литва является одним из наиболее активно инвестирующих в оборону членов НАТО и намерена продолжать увеличивать свои оборонные расходы. Инвестиции в оборону – это инвестиции в безопасное будущее“, – отметил глава государства.
Как указывает Президентура, Г. Науседа подчеркнул, что Литва высоко ценит тесные оборонные связи с США, которые в последние годы позволили заключить много новых контрактов на закупку вооружения и военной техники. Кроме того, наша страна готова активно развивать связи с США в сфере бизнеса, инноваций и энергетики.
В ходе телефонного разговора также обсуждалось влияние сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи на структуру международной безопасности. Президент Литвы отметил, что ценит планы будущей администрации США добиваться мира с позиции силы, и подчеркнул необходимость поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, что будет способствовать сдерживанию амбиций других авторитарных режимов.
„Благодарю избранного президента США за теплые слова в адрес Литвы и оценку наших усилий по укреплению обороноспособности. Я рад, что Дональд Трамп хорошо осведомлен как о ситуации с безопасностью в регионе, так и о вызовах, с которыми сталкивается энергетическая система Украины в преддверии зимнего сезона“, – сказал Г. Науседа.