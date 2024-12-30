Президент Литвы позвонил главе Азербайджана: действия России представляют угрозу авиабезопасности

В ходе беседы лидеры обеих стран согласились относительно того, что крайне важно, чтобы расследование последствий авиакатастрофы проводилось независимыми международными экспертами.

Кроме того, в ходе беседы с И. Алиевым Г. Науседа подчеркнул необходимость тщательного и прозрачного расследования обстоятельства катастрофы . Согласно сообщению Офиса президента, глава государства считает, что Россия несет ответственность не только за запуск ракеты , но и за умышленное сокрытие доказательств.

„Я выразил соболезнования и солидарность в связи с трагедией AZAL“, – написал Г. Науседа в аккаунте социальной сети Х после беседы.

С учетом того, что в следующем году Литва и Азербайджан будут отмечать 30-летие дипломатических отношений, Г. Науседа отметил, что Литва продолжит развивать дружественные, теплые и открытые двусторонние отношения с этой страной, будет активно осуществлять культурную программу, укреплять университетское сотрудничество и развивать человеческие отношения.

ELTA напоминает, что пассажирский самолет „Азербайджанских авиалиний“, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. 38 из 67 человек, находившихся на борту, погибли. Позже появились сообщения о том, что Embraer 190 авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“ был сбит российской системой ПВО.