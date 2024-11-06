Президент Литвы поздравил Трампа с победой и подчеркнул значение трансатлантического единства

„Поздравляю Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США!“ - написал Г. Науседа в социальной сети X.

„Очень важным является трансатлантическое единство!“, - подчеркнул он.

Глава страны также подчеркнул, что Вашингтон является стратегическим партнером Литвы.

„США – главный стратегический союзник Литвы. Оба государства серьезно относятся к своей безопасности. В настоящее время на оборону выделяют 3,5 проц. ВВП, и продолжат увеличивать инвестиции“, - добавил он.

Правда, в этом году Литва выделила на оборону 3,2 проц. ВВП. В следующем году запланированные средства должны составить 3,03 проц. ВВП.

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