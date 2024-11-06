Президент Литвы поздравил Трампа с победой и подчеркнул значение трансатлантического единства

„Поздравляю Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США!“ - написал Г. Науседа в социальной сети X.
„Очень важным является трансатлантическое единство!“, - подчеркнул он.
Глава страны также подчеркнул, что Вашингтон является стратегическим партнером Литвы.
„США – главный стратегический союзник Литвы. Оба государства серьезно относятся к своей безопасности. В настоящее время на оборону выделяют 3,5 проц. ВВП, и продолжат увеличивать инвестиции“, - добавил он.
Правда, в этом году Литва выделила на оборону 3,2 проц. ВВП. В следующем году запланированные средства должны составить 3,03 проц. ВВП.
Л. Кащюнас: впечатляющее возвращение
Министр обороны Лауринас Кащюнас также поздравил Д. Трампа с победой.
„Я поздравляю Д. Трампа с тем, что он стал 47-м президентом США. Впечатляющее возвращение и историческая победа“, - написал Л. Кащюнас в социальной сети X.
Демократ Камала Харрис и республиканец Д. Трамп конкурируют за пост президента США. По предварительным данным, на выборах побеждает кандидат от республиканской партии.
За пост президента США борются демократ Камала Харрис и республиканец Д. Трамп. По предварительным данным, на выборах побеждает кандидат от Республиканской партии.