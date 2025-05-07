Президент Литвы поздравил Мерца с избранием канцлером ФРГ

„Поздравляю Германию с формированием нового правительства, а Ф. Мерца – со вступлением на пост канцлера. Поздравляю также с 70-летием членства в НАТО“, - написал Г. Науседа в своем аккаунте в соцсети X.
„Мы вместе выступаем за безопасность, демократию и крепкий Альянс“, - добавил президент.
Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц во вторник со второй попытки был избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовало большинство парламентариев в ходе тайного голосования. За проголосовали 325 депутатов Бундестага, против – 289, воздержался – 1, 3 голоса были признаны недействительными.
Ф. Мерц стал десятым канцлером Федеративной Республики Германия.