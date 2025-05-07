2025.05.07 09:18

Президент Литвы поздравил Мерца с избранием канцлером ФРГ

 
Elta
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Į Europos politikos areną žengia naujasis Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas
Į Europos politikos areną žengia naujasis Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas
ФОТО: Friedrichas Merzas | Epa - Elta

Президент Гитанас Науседа поздравил Фридриха Мерца, избранного во вторник канцлером Германии.

„Поздравляю Германию с формированием нового правительства, а Ф. Мерца – со вступлением на пост канцлера. Поздравляю также с 70-летием членства в НАТО“, - написал Г. Науседа в своем аккаунте в соцсети X.

„Мы вместе выступаем за безопасность, демократию и крепкий Альянс“, - добавил президент.

Лидер Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Фридрих Мерц во вторник со второй попытки был избран новым федеральным канцлером Германии. За него проголосовало большинство парламентариев в ходе тайного голосования. За проголосовали 325 депутатов Бундестага, против – 289, воздержался – 1, 3 голоса были признаны недействительными.

Ф. Мерц стал десятым канцлером Федеративной Республики Германия.

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