Президент Литвы поздравил главу Украины с началом переговоров о вступлении в ЕС

Он поздравил президента Украины и весь украинский народ с историческим событием – началом переговоров о членстве в ЕС.

Г. Науседа подчеркнул, что это решение – победа не только Украины, но и всей Европы.

"Литва всем сердцем поддерживает интеграцию Украины в европейскую семью и вашу мужественную борьбу за свою свободу и будущее своей страны. Мы будем и дальше последовательно поддерживать вас", - сказал Г. Науседа.

В четверг вечером европейские лидеры на заседании Европейского совета в Брюсселе одобрили начало переговоров о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, а также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

По окончании заседания глава Литвы отметил, что решение, принятое Европейским советом, является историческим и знаменует начало нового этапа на пути европейской интеграции Украины и Молдовы.