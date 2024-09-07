Президент Литвы: последняя сессия Сейма может быть осложнена предвыборными настроениями

„Сессия уже несколько специфическая, на нее сильно повлияла настроения предстоящих выборов. Очень хотелось бы пожелать, чтобы эти предвыборные настроения не начали доминировать, и чтобы определенная риторика, зачастую популистская, не заслоняла реальную работу“, - после встречи журналистам в Сейме сказал Г. Науседа.

„Для меня очень важны две составляющие – аспекты безопасности и социальной политики. Что касается безопасности, мы обычно договариваемся и с Сеймом, и с Правительством, потому что мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации живем. (...) В сфере социальной политики мы хотели бы приподняться в вопросе пенсий и приблизиться к уровню цивилизованных стран“, - подчеркнул он.