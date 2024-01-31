Президент Литвы посетит Брюссель с рабочим визитом

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа 31 января – 1 февраля примет участие во внеочередном заседании Европейского совета в Брюсселе.

Как сообщает Офис президента, главной темой заседания станет пересмотр многолетнего бюджета ЕС, включая пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Европейские лидеры также обсудят вопросы обороны и безопасности.

Накануне заседания президент примет участие в церемонии почтения памяти бывшего председателя Европейской комиссии Жака Делора.

Последний раз европейские лидеры встречались в декабре. Тогда было решено начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Сообщество.

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