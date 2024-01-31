Президент Литвы посетит Брюссель с рабочим визитом

Как сообщает Офис президента, главной темой заседания станет пересмотр многолетнего бюджета ЕС , включая пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Европейские лидеры также обсудят вопросы обороны и безопасности.

Последний раз европейские лидеры встречались в декабре. Тогда было решено начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Сообщество.