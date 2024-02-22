Президент Литвы посетил Книжную ярмарку

"Я уже узнаю лица тех, кого видел в предыдущие годы. Очень здорово, что это мероприятие и зрелище, где единомышленники могут найти друг друга, где авторы могут найти читателей, читатели открывают для себя авторов и, конечно же, покупают книги", - сказал Г. Науседа журналистам в LITEXPO в четверг.

"Я уже отложил пакетик для себя", - добавил президент, отметив, что он купил в основном книги поэзии и истории.

24-я Книжная ярмарка стартовала в четверг в Вильнюсе, в выставочном центре LITEXPO. В программе мероприятия, которое продлится до воскресенья, особое внимание уделено сегодняшним событиям – войне в Украине, дискуссиям о будущем книг и влиянии искусственного интеллекта на литературу, а также литовскому Празднику песни, отмечающему этим летом свое столетие.

В этом году ожидается более 50 тыс. посетителей, в мероприятии также примут участие около 300 издательств и других культурных организаций из Литвы и зарубежья, сообщают организаторы.