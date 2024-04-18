Президент Литвы: помощь Израилю не должна конкурировать с помощью Украине

"На самом деле, некоторые вещи трудно понять и оправдать. Вообще, я должен сказать, что только под давлением со стороны нас и некоторых государств рассмотрение Украины включено в повестку дня. Недопустимо, чтобы у нас были двойные стандарты. И наша помощь Израилю не должна конкурировать с нашей помощью Украине", – заявил Г. Науседа журналистам в Брюсселе.

"Мы должны поддерживать обоих. Ведь наша неспособность обеспечить системы ПВО стоит жизней", – подчеркнул он.

Президент также раскритиковал тот факт, что между принятием решения о поставках оружия или боеприпасов в Украину и поступлением этой помощи в страну часто проходит много времени.