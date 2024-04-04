Президент Литвы положительно оценивает предложение о создании фонда военной поддержки Украины в размере 100 млрд евро

"Я положительно оцениваю саму идею. (…) Я думаю, что каждая такая инициатива приветствуется", - в четверг в Кайшядорисе журналистам сказал Г. Науседа.

"Это прежде всего обеспечивает столь необходимую солидарность для достижения коллективного соглашения о продолжении поддержки Украины, независимо от политических веяний и сквозняков", - сказал президент.

Он подчеркнул, что создание такого фонда не ограничивает возможности государств внести гораздо больший вклад в поддержку Украины.

"Отдельные государства и дальше будут пытаться помочь (Украине – ELTA) различными способами, как финансовыми, так и другими", - сказал глава страны.