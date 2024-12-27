Президент Литвы: поломки электрокабелей в Балтийском море уже не кажутся случайностью

„Поврежденные электрокабели критически важной подводной инфраструктуры, соединяющей Финляндию и Эстонию, свидетельствуют о том, что это становится все более частым явлением в Балтийском море. Это уже не похоже на случайность“, - написал Г. Науседа в четверг в социальной сети Х.
„Защита морской инфраструктуры как главный приоритет сотрудничества в Балтийском море должна быть поднята как на уровне НАТО, так и на двустороннем уровне“, - отметил президент.
К. Будрис: рост числа инцидентов должен стать неотложным предупреждением для НАТО и ЕС
В свою очередь министр иностранных дел Кястутис Будрис отмечает, что повторяющиеся инциденты в Балтийском море должны послужить предупреждением Европейскому союзу (ЕС) и НАТО. По словам главы дипломатии, важно уделять больше внимания защите критически важной инфраструктуры.
„Растущее число подводных инцидентов, связанных с критически важной инфраструктурой в Балтийском море, должно стать четким и неотложным предупреждением как для НАТО, так и для Евросоюза“, - написал К. Будрис в аккаунте социальной сети Х.
„Учитывая недавние риски, связанные с судами третьих стран – особенно теневого флота – необходимо значительно усилить защиту важнейшей инфраструктуры Балтийского моря, чтобы снизить уязвимость. Все механизмы НАТО, форматов международной и региональной безопасности должны быть задействованы“, - подчеркнул глава дипломатии страны.
К. Будрис отмечает, что Литва сотрудничает с эстонскими и финскими коллегами и готова внести свой вклад в расследование инцидента.
Минэнерго сообщало, что, несмотря на сбой в соединении между Финляндией и Эстонией, электросистема Литвы работает стабильно. По данным ведомства, Вильнюс находится в контакте с партнерами и постоянно делится актуальной информацией об инциденте.
Подводный электрический кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию в Балтийском море, в среду перестал работать.