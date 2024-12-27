Президент Литвы: поломки электрокабелей в Балтийском море уже не кажутся случайностью

После сообщения в среду о поломке подводного электросоединения между Финляндией и Эстонией президент Гитанас Науседа отмечает, что этот и подобные инциденты, участившиеся в последнее время в Балтийском море, свидетельствуют о том, что это уже не случайные события. По словам главы страны, вопрос защиты инфраструктуры в Балтийском море должен подниматься не только на двустороннем уровне, но и на уровне Альянса НАТО.