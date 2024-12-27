2024.12.27 10:07

Президент Литвы: поломки электрокабелей в Балтийском море уже не кажутся случайностью

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Matas Baranauskas | Elta

После сообщения в среду о поломке подводного электросоединения между Финляндией и Эстонией президент Гитанас Науседа отмечает, что этот и подобные инциденты, участившиеся в последнее время в Балтийском море, свидетельствуют о том, что это уже не случайные события. По словам главы страны, вопрос защиты инфраструктуры в Балтийском море должен подниматься не только на двустороннем уровне, но и на уровне Альянса НАТО.

„Поврежденные электрокабели критически важной подводной инфраструктуры, соединяющей Финляндию и Эстонию, свидетельствуют о том, что это становится все более частым явлением в Балтийском море. Это уже не похоже на случайность“, - написал Г. Науседа в четверг в социальной сети Х.

„Защита морской инфраструктуры как главный приоритет сотрудничества в Балтийском море должна быть поднята как на уровне НАТО, так и на двустороннем уровне“, - отметил президент.

К. Будрис: рост числа инцидентов должен стать неотложным предупреждением для НАТО и ЕС

В свою очередь министр иностранных дел Кястутис Будрис отмечает, что повторяющиеся инциденты в Балтийском море должны послужить предупреждением Европейскому союзу (ЕС) и НАТО. По словам главы дипломатии, важно уделять больше внимания защите критически важной инфраструктуры.

„Растущее число подводных инцидентов, связанных с критически важной инфраструктурой в Балтийском море, должно стать четким и неотложным предупреждением как для НАТО, так и для Евросоюза“, - написал К. Будрис в аккаунте социальной сети Х.

„Учитывая недавние риски, связанные с судами третьих стран – особенно теневого флота – необходимо значительно усилить защиту важнейшей инфраструктуры Балтийского моря, чтобы снизить уязвимость. Все механизмы НАТО, форматов международной и региональной безопасности должны быть задействованы“, - подчеркнул глава дипломатии страны.

К. Будрис отмечает, что Литва сотрудничает с эстонскими и финскими коллегами и готова внести свой вклад в расследование инцидента.

Минэнерго сообщало, что, несмотря на сбой в соединении между Финляндией и Эстонией, электросистема Литвы работает стабильно. По данным ведомства, Вильнюс находится в контакте с партнерами и постоянно делится актуальной информацией об инциденте.

Подводный электрический кабель, соединяющий Финляндию и Эстонию в Балтийском море, в среду перестал работать.

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