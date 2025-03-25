Президент Литвы: полное изменение риторики в отношении России стало бы капитуляцией

„США, несомненно, смотрят стратегически, они хотят открыть для себя новые пространства и возможности. Но я думаю, что в этом месте позиция Европы будет несколько иной и Европа, могу подтвердить это очень ответственно, готова продолжать применять санкционную политику и изолировать Россию настолько, насколько это зависит от Европы“, – заявил в понедельник Науседа в эфире телекомпании LRT.
„Мы считаем, что все причины, по которым это делалось в прошлом, остались, они никуда не исчезли. Поэтому полное изменение риторики, политики, стратегии в целом стало бы попросту капитуляцией, поднятием белого флага и поощрением подобных режимов в будущем, мол, смотрите, делайте что хотите, все равно в конечном результате, если сможете чего-то добиться, все будет списано на мир и дружбу“, – заявил он.
По мнению президента, цели России и ее поведение как государства не изменятся – независимо от того, будет ли достигнут мир в Украине.
„Сущность России не изменится ни после заключения перемирия, ни после достижения мирного соглашения. Это более глубокие, фундаментальные вещи, которые случились с Россией точно не за последние годы, а за последние 15–20 лет. Россия точно не успокоится и рано или поздно бросит вызов всему демократическому миру“ – сказал президент.
Министр обороны Украины Рустем Умеров назвал переговоры представителей Украины и США, прошедшие в воскресенье в Саудовской Аравии, „конструктивными и информативными“. В понедельник в Саудовской Аравии начались переговоры официальных лиц США и России.
Главная тема переговоров — возможность обеспечить прекращение ударов по энергетическим объектам. И Россия, и Украина в принципе согласились на такое частичное прекращение огня, однако оно еще не реализовано. США также стремятся расширить режим прекращения огня, включив в него судоходные маршруты в Черном море.