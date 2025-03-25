Президент Литвы: полное изменение риторики в отношении России стало бы капитуляцией

„США, несомненно, смотрят стратегически, они хотят открыть для себя новые пространства и возможности. Но я думаю, что в этом месте позиция Европы будет несколько иной и Европа, могу подтвердить это очень ответственно, готова продолжать применять санкционную политику и изолировать Россию настолько, насколько это зависит от Европы“, – заявил в понедельник Науседа в эфире телекомпании LRT.

„Мы считаем, что все причины, по которым это делалось в прошлом, остались, они никуда не исчезли. Поэтому полное изменение риторики, политики, стратегии в целом стало бы попросту капитуляцией, поднятием белого флага и поощрением подобных режимов в будущем, мол, смотрите, делайте что хотите, все равно в конечном результате, если сможете чего-то добиться, все будет списано на мир и дружбу“, – заявил он.