Президент Литвы пока не планирует продолжать цикл встреч с лидерами парламентских партий

„Президент не планирует встреч с лидерами парламентских партий до окончания выборов в Сейм“, – сообщил советник главы государства Ридас Ясулёнис в комментарии для Elta.
Кроме того, в Офисе президента не ответили на вопрос, планируется ли продолжение цикла встреч после второго тура выборов.
Перед выборами на встречу не были приглашены лидеры партии консерваторов. Также не были приглашены лидеры Партии труда и Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) – у обеих партий есть свои представители в Сейме.
Как сообщила на прошлой неделе в эфире Žinių radijas депутат от ИАПЛ-СХС Рита Тамашунене, есть надежда, что председатель представляемой ею политической силы Вальдемар Томашевский все-таки будет приглашен на встречу с главой государства.
„Не думаю, что очень разумно разделять (партии – ELTA), если уж однажды заявили, что встретитесь со всеми. Наверное, это действие именно так и надо выполнить“, – сказала Р. Тамашунене.
В свою очередь, Г. Науседа, отвечая на вопрос, почему на встречу перед выборами он не пригласил Союз Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), заявил, что решил „сэкономить время“. Глава государства подчеркнул, что в последнее время к нему поступает много вопросов и звонков от представителей этой политической силы, поэтому он пришел к выводу, что все уже сказано.
Перед выборами президент встретился с председателем социал-демократов Вилией Блинкявичюте, лидером „крестьян“ Рамунасом Карбаускисом, главой Союза демократов „Во имя Литвы“ Саулюсом Сквернялисом, председателем Движения либералов Викторией Чмилите-Нильсен, лидером Партии свободы Аушрине Армонайте и председателем Партии регионов Литвы Йонасом Пинскусом.