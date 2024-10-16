Президент Литвы пока не планирует продолжать цикл встреч с лидерами парламентских партий

„Не думаю, что очень разумно разделять (партии – ELTA), если уж однажды заявили, что встретитесь со всеми. Наверное, это действие именно так и надо выполнить“, – сказала Р. Тамашунене.

В свою очередь, Г. Науседа, отвечая на вопрос, почему на встречу перед выборами он не пригласил Союз Отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ), заявил, что решил „сэкономить время“. Глава государства подчеркнул, что в последнее время к нему поступает много вопросов и звонков от представителей этой политической силы, поэтому он пришел к выводу, что все уже сказано.