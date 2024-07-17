Президент Литвы подписал закон о создании армейской дивизии

По словам главы страны, создание пехотной дивизии является одной из важнейших целей оборонной политики страны. По его словам, поставленная цель выхода дивизии на полную боевую готовность к 2030 году не должна оттесняться другими приоритетами системы национальной обороны.

Подписанный Г. Науседа закон не только установил принципиальную численность личного состава и резервов Литовской армии, но и увеличил на две тысячи максимальное количество солдат обязательной начальной военной службы и количество солдат резервной службы.