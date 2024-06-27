2024.06.27 09:39

Президент Литвы подписал указы о назначении новых министров

 
ELTA
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Р. Моркунайте-Микуленене и В. Шилинскас
Р. Моркунайте-Микуленене и В. Шилинскас
ФОТО: Delfi

В четверг, после представления кандидатур премьер-министром, президент Гитанас Науседа утвердил Радвиле Моркунайте-Микуленене и Витаутаса Шилинскаса в качестве новых министров.

Как сообщили в Офисе президента, глава государства подписал указы о назначении Р. Моркунайте-Микуленене министром образования, науки и спорта, а Витаутаса Шилинскаса – министром социальной защиты и труда.

В прошлую пятницу глава правительства Ингрида Шимоните представила президенту кандидатуры новых министров – она ​​предложила назначить старосту фракции консерваторов в Сейме Радвиле Моркунайте-Микуленене министром образования, науки и спорта, а на пост главы Министерства социальной защиты и труда был предложен нынешний заместитель министра Витаутас Шилинскас.

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