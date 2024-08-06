Президент Литвы подписал указ о формировании правительства

Как указывает Офис президента, согласно указу, подписанному президентом, меняются два министра – здравоохранения и сельского хозяйства. Остальные 12 министров, занимавшие пост до отставки правительства, продолжат свою работу.
Перед подписанием указа президент встретился с кандидатами в министры Казисом Старкявичюсом и Ауримасом Печкаускасом. Глава страны подчеркнул, что, хотя до окончания срока полномочий правительства осталось не так уж много времени, важную работу еще можно проделать.
После встреч глава государства сказал, что надеется, что, став министром, А. Печкаускас примет дополнительные меры по сокращению очередей к специалистам здравоохранения, будет уделять больше внимания реформе здравоохранения в муниципалитетах.
„Люди в регионах должны реально чувствовать, что медицинские центры предоставляют более качественные услуги, доступность медицинских услуг в них улучшается, их качество растет“, - в сообщении Группы по вопросам коммуникации офиса президента цитируется президент.
Глава страны отметил необходимость усиления контроля за использованием средств здравоохранения, обозначил необходимость принятия решений относительно сложной ситуации с лечением детей и молодежи с зависимостью от наркотических и других психоактивных веществ в регионах. Президент подчеркнул приоритет здоровья детей и молодежи в целом, а также необходимость получения услуг по укреплению здоровья для пожилых людей.
Как указывается в сообщении, президент надеется, что новый министр примет решения по процедурам компенсирования инновационных лекарств и изменению их продолжительности, а при подготовке бюджета на 2025 год будет искать финансовые решения для повышения доступности инновационных лекарств для пациентов с редкими заболеваниями и для онкобольных.
Новому министру сельского хозяйства Казису Старкявичюсу глава страны подчеркнул необходимость улучшения диалога с аграрным сообществом, в том числе с сообществами, представляющими малые, средние и семейные хозяйства. Президент обозначил необходимость активного участия в дискуссиях на уровне Евросоюза относительно перспектив аграрного сектора.
Глава государства также подчеркнул необходимость снижения бюрократической нагрузки в сельскохозяйственном секторе и выразил надежду, что новый министр сельского хозяйства продолжит уже начатую работу в таких областях, как развитие коротких цепочек поставок продовольствия, кооперация, консенсус относительно устойчивых механизмов стабилизации колебаний рынка, мелиорация, а также завершит другие работы, предусмотренные в программе правительства, и должным образом подготовится к переговорам по бюджету на 2025 год, указывается в сообщении Офиса президента.