Президент Литвы подписал поправки – необлагаемый налогом размер дохода увеличится на 20%

"Если в 2019 году соотношение необлагаемого размера доходов к минимальной заработной плате составляло всего 54%, то в 2024 г. необлагаемые доходы достигнут уже 81% от минимальной заработной платы. Это де-факто значительный прогресс, который должен сохраниться в будущем", – цитируется Г. Науседа в пресс-релизе.
В результате изменений в МЗП и ННРД ежемесячный доход тех, кто получает минимальную ежемесячную заработную плату (МЗП), "на руки" увеличится на 75,2 евро, или на 902,4 евро в год.
Президент также подписал поправки к закону "О пенсиях по социальному страхованию", унифицирующие условия для всех пенсионеров по установлению инвалидности, а также для лиц с тяжелой инвалидностью по получению пенсии по старости.
По мнению Офиса президента, изменения коснутся лиц, достигших пенсионного возраста, с наиболее тяжелой инвалидностью, потерявших 70 и более процентов трудоспособности. Этой группе пенсионеров будет выплачиваться повышенная пенсия по старости для лица с инвалидностью независимо от того, когда инвалидность была приобретена – до или после достижения пенсионного возраста.
Пенсия по старости для инвалида, потерявшего 70 и более процентов трудоспособности, размер получаемой пенсии по старости будет рассчитываться путем умножения ее на множитель, который закон связывает с соответствующим уровнем утраченной трудоспособности.