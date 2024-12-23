Президент Литвы подписал госбюджет на следующий год: на оборону будет выделено 4% ВВП

„Я хорошо оцениваю бюджет на 2025 год. С новым правительством Гинтаутаса Палуцкаса мы быстро договорились об историческом финансовом потенциале на оборону – до 4 проц. ВВП, который будет реализован по военному совету“, – сказал глава государства.

„Бывшее правительство Ингриды Шимоните уже включило в проект бюджета немалую часть опустошающих фискальное пространство решений, характерных для социал-демократического направления, которые повысят доходы людей. Вижу перспективу, что в 2025 году с новым правительством удастся конструктивно договориться о большем размере необлагаемых налогом доходов, особенно для работающих людей, воспитывающих детей, поэтому нам не хватало единомыслия с предыдущим правительством“, – добавил он.