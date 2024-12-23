Президент Литвы подписал госбюджет на следующий год: на оборону будет выделено 4% ВВП

„Я хорошо оцениваю бюджет на 2025 год. С новым правительством Гинтаутаса Палуцкаса мы быстро договорились об историческом финансовом потенциале на оборону – до 4 проц. ВВП, который будет реализован по военному совету“, – сказал глава государства.
„Бывшее правительство Ингриды Шимоните уже включило в проект бюджета немалую часть опустошающих фискальное пространство решений, характерных для социал-демократического направления, которые повысят доходы людей. Вижу перспективу, что в 2025 году с новым правительством удастся конструктивно договориться о большем размере необлагаемых налогом доходов, особенно для работающих людей, воспитывающих детей, поэтому нам не хватало единомыслия с предыдущим правительством“, – добавил он.
В четверг Сейм одобрил план госбюджета на 2025–2027 годы.
Доходы госбюджета в 2025 году составят 17,98 млрд евро, а расходы – почти 23,1 млрд евро. В первоначальном проекте доходы предполагались такими же, а расходы – на уровне 23,02 млрд евро (сейчас – на 78,5 млн евро больше).
По сравнению с 2024 годом, ожидается увеличение поступлений в бюджет на 1 млрд евро (на 5,9 проц.), расходов – почти на 2,5 млрд евро (на 11,7 проц.).
Долг государственного сектора в 2025 году должен составить около 44,4 проц. ВВП, дефицит – 3 проц. В первоначальном проекте долг составлял 43,2 проц. ВВП, однако дефицит остался прежним, поскольку Маастрихтский критерий дефицита госбюджета в 3 проц. ВВП уже достигнут.