Президент Литвы поддержал восстановление дипломатии с Китаем, сохраняя отношения с Тайванем

„Отношения между Китаем и Литвой должны основываться на принципе взаимного уважения и международных обязательств“, - указывает в комментарии Elta Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Президент поддерживает стремление нормализовать дипломатические отношения между Литвой и Китаем, но заинтересованность в нормализации отношений должна быть обоюдной. Президент надеется, что Китай изменит решение о снижении уровня дипломатического представительства и послы вернутся к работе в обоих государствах“, - говорится в ответе.

Однако подчеркивается, что поддержание связей с Китаем не означает, что позиция Литвы в отношении Тайваня меняется.