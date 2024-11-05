2024.11.05 14:43

Президент Литвы поддержал восстановление дипломатии с Китаем, сохраняя отношения с Тайванем

 
Аугусте Либерите
ru.DELFI.lt
ELTA
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Глава страны Гитанас Науседа поддерживает стремление нормализовать дипломатические отношения Литвы с Китаем. По словам президента, есть надежда, что Пекин изменит свою позицию и послы стран вернутся к работе в обоих государствах. Правда, представители президента отмечают, что заинтересованность в нормализации двусторонних отношений должна быть обоюдной.

„Отношения между Китаем и Литвой должны основываться на принципе взаимного уважения и международных обязательств“, - указывает в комментарии Elta Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Президент поддерживает стремление нормализовать дипломатические отношения между Литвой и Китаем, но заинтересованность в нормализации отношений должна быть обоюдной. Президент надеется, что Китай изменит решение о снижении уровня дипломатического представительства и послы вернутся к работе в обоих государствах“, - говорится в ответе.

Однако подчеркивается, что поддержание связей с Китаем не означает, что позиция Литвы в отношении Тайваня меняется.

„Поддержание дипломатических отношений с Китаем не означает, что Литва должна отказаться от торгово-экономических отношений с Тайванем“, - отмечает Офис президента, выражая ожидания и относительно отношения Китая к войне в Украине.

„Литва надеется, что Китай как член Совета Безопасности ООН не будет поддерживать агрессивную войну России против Украины, а будет способствовать прекращению этой войны“, - добавили представители главы страны.

Вопрос отношений Литвы с Китаем вернулся в центр внимания после того, как Гинтаутас Палуцкас, кандидат в премьер-министры от победивших на выборах в Сейм социал-демократов, заявил, что следует улучшать двусторонние контакты с Пекином.

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