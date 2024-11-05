Президент Литвы поддержал восстановление дипломатии с Китаем, сохраняя отношения с Тайванем

„Отношения между Китаем и Литвой должны основываться на принципе взаимного уважения и международных обязательств“, - указывает в комментарии Elta Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.
„Президент поддерживает стремление нормализовать дипломатические отношения между Литвой и Китаем, но заинтересованность в нормализации отношений должна быть обоюдной. Президент надеется, что Китай изменит решение о снижении уровня дипломатического представительства и послы вернутся к работе в обоих государствах“, - говорится в ответе.
Однако подчеркивается, что поддержание связей с Китаем не означает, что позиция Литвы в отношении Тайваня меняется.
„Поддержание дипломатических отношений с Китаем не означает, что Литва должна отказаться от торгово-экономических отношений с Тайванем“, - отмечает Офис президента, выражая ожидания и относительно отношения Китая к войне в Украине.
„Литва надеется, что Китай как член Совета Безопасности ООН не будет поддерживать агрессивную войну России против Украины, а будет способствовать прекращению этой войны“, - добавили представители главы страны.
Вопрос отношений Литвы с Китаем вернулся в центр внимания после того, как Гинтаутас Палуцкас, кандидат в премьер-министры от победивших на выборах в Сейм социал-демократов, заявил, что следует улучшать двусторонние контакты с Пекином.