2025.04.10 15:10

Президент Литвы почтил память погибших от ракетного удара по Кривому Рогу

 
Elta
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Г. Науседа почтил память погибших от ракетного удара по Кривому Рогу
Г. Науседа почтил память погибших от ракетного удара по Кривому Рогу
ФОТО: Robertas Dačkus | Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos

После того, как в результате российского удара по Кривому Рогу погибли двадцать человек, президент Гитанас Науседа призывает к ужесточению санкций против Кремля.

„Разумеется, будут и дальше прилагаться все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что она сделала в Украине, чтобы давление на Россию не ослабевало, а наоборот, чтобы пояс, который мы затягиваем на российской экономике, продолжал затягиваться. Такова позиция Европейского союза (ЕС)“, — заявил Г. Науседа журналистам в посольстве Украины.

„К перемирию нужно стремиться, но перемирие не должно происходить с покорной или протянутой рукой. У Украины есть свои требования, свои принципы, и к ним нельзя не прислушиваться“, — подчеркнул он.

В четверг президент и первая леди Диана Науседене в посольстве Украины оставили записи в книге соболезнований в память о невинных жертвах ракетного обстрела Кривого Рога.

„Несмотря на усилия президента США, на территории Украины продолжаются военные преступления, и особенно больно видеть, как из-за этого страдают невинные дети, у которых впереди была целая жизнь, но жестокая рука агрессора оборвала их жизни“, – заявил Г. Науседа.

В пятницу вечером Россия нанесла ракетный удар по украинскому городу Кривому Рогу, в результате чего погибли 20 человек, в том числе 9 детей.

В результате взрыва были повреждены 20 зданий, более 30 автомобилей и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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