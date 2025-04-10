Президент Литвы почтил память погибших от ракетного удара по Кривому Рогу

„Разумеется, будут и дальше прилагаться все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что она сделала в Украине, чтобы давление на Россию не ослабевало, а наоборот, чтобы пояс, который мы затягиваем на российской экономике, продолжал затягиваться. Такова позиция Европейского союза (ЕС)“, — заявил Г. Науседа журналистам в посольстве Украины.