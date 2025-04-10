Президент Литвы почтил память погибших от ракетного удара по Кривому Рогу

„Разумеется, будут и дальше прилагаться все усилия, чтобы привлечь Россию к ответственности за то, что она сделала в Украине, чтобы давление на Россию не ослабевало, а наоборот, чтобы пояс, который мы затягиваем на российской экономике, продолжал затягиваться. Такова позиция Европейского союза (ЕС)“, — заявил Г. Науседа журналистам в посольстве Украины.
„К перемирию нужно стремиться, но перемирие не должно происходить с покорной или протянутой рукой. У Украины есть свои требования, свои принципы, и к ним нельзя не прислушиваться“, — подчеркнул он.
В четверг президент и первая леди Диана Науседене в посольстве Украины оставили записи в книге соболезнований в память о невинных жертвах ракетного обстрела Кривого Рога.
„Несмотря на усилия президента США, на территории Украины продолжаются военные преступления, и особенно больно видеть, как из-за этого страдают невинные дети, у которых впереди была целая жизнь, но жестокая рука агрессора оборвала их жизни“, – заявил Г. Науседа.
В пятницу вечером Россия нанесла ракетный удар по украинскому городу Кривому Рогу, в результате чего погибли 20 человек, в том числе 9 детей.
В результате взрыва были повреждены 20 зданий, более 30 автомобилей и другие объекты гражданской инфраструктуры.