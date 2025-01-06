2025.01.06 17:31

Президент Литвы почтил память бывшего президента США Джимми Картера

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Глава государства почтил память бывшего президента США Джимми Картера
Глава государства почтил память бывшего президента США Джимми Картера
ФОТО: lrp.lt

В понедельник президент Литовской Республики Гитанас Науседа оставил запись в книге соболезнований, открытой в посольстве Соединенных Штатов Америки в память о бывшем президенте США Джимми Картере, указывает Группа по вопросам коммуникации Офиса президента.

„Президента Джимми Картера всегда будут помнить как убежденного сторонника международного мира и активного критика преступлений советского режима. Он сыграл важную роль в формировании волны свободы, ускорившей крах советской империи. Его преданное служение свободе и демократии на протяжении всей жизни навсегда останется в нашей памяти“, – говорится в соболезновании главы Литвы.

Г. Науседа выразил искренние соболезнования народу Соединенных Штатов Америки и семье президента Дж. Картера.

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