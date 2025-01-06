Президент Литвы почтил память бывшего президента США Джимми Картера

„Президента Джимми Картера всегда будут помнить как убежденного сторонника международного мира и активного критика преступлений советского режима. Он сыграл важную роль в формировании волны свободы, ускорившей крах советской империи. Его преданное служение свободе и демократии на протяжении всей жизни навсегда останется в нашей памяти“, – говорится в соболезновании главы Литвы.