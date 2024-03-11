Президент Литвы: почему на 34 году независимости мы теряем время, гадая, будет ли совершено нападение?

 
ELTA
Жигимантас Шилобритас
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

В День восстановления независимости Литвы президент Гитанас Науседа призвал жителей не поддаваться страху в связи с безопасностью Литвы, который приводит к постоянному и назойливому поиску гарантий и недоверию к союзникам, он призывает к смелой свободе. Президент заявил, что 11 марта литовцы свободны, поскольку дерзнули идти путем освобождения страны.

"Почему сегодня, на 34 году независимости мы тратим время, гадая будет ли совершено нападение и запугиваем себя? Почему позволяем публично сомневаться в наших союзниках, которые не раз обещали бороться вместе с нами? Почему мы позволяем страху брать верх?" – сказал Науседа на церемонии поднятия флагов стран Балтии на площади Независимости.

"Это не свобода. Свобода не является постоянным, назойливым поиском внешних гарантий. Свобода значит идти и делать то, что надо", – сказал президент.

"Свобода – самим платить за свою безопасность. Свобода – риск, без которого жизнь не стоит жизни. Тот день 11 марта, единственный и неповторимый, мы тогда были уникально, не сомневаясь ни в чем, свободны. И это у нас никогда никто не отнимет", – сказал президент.

Он подчеркнул, что если бы при создании независимости искали самый безопасный путь и опирались на страх последствий, Литва не дождалась бы испытаний 13 января, не смогла бы стать частью ЕС и НАТО.

"Была бы у нас возможность встретиться на этой площади, если бы члены Верховного совета-Восстановительного сейма впустую тратили время в поисках самого безопасного пути? Смирилась бы тогда собравшаяся здесь масса патриотов Литвы с таким исходом заседания?" – вопрошал Науседа.

"И выдержали бы мы испытания 13 января, кровавые нападения на таможню, постоянные запугивания и террор, если бы наш разум и волю омрачал страх? Осмелились бы мы рваться обратно на Запад, добиваясь членства в ЕС и НАТО, если бы все наше внимание было приковано к возможному недовольству России? Нет, нет и еще раз нет", – сказал он.

Литва 11 марта 2024 года празднует 34-ю годовщину Восстановления независимости. 11 марта 1990 г. Верховный совет-Восстановительный Сейм принял "Акт о восстановлении независимости".

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