2024.11.25 16:06

Президент Литвы побывал на месте крушения грузового самолета DHL

 
ru.DELFI.lt

В понедельник после обеда президент Литвы Гитанас Науседа вместе с послами Германии и Испании побывал на месте крушения грузового самолета DHL.

Вместе с послом Германии Корнелом Циммерманном и послом Испании Мария Ньевес Бланко Диаз посетили место крушения и общались с жителями, которые находились на месте происшествия.

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