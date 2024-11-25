Президент Литвы побывал на месте крушения грузового самолета DHL

Вместе с послом Германии Корнелом Циммерманном и послом Испании Мария Ньевес Бланко Диаз посетили место крушения и общались с жителями, которые находились на месте происшествия.
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В понедельник после обеда президент Литвы Гитанас Науседа вместе с послами Германии и Испании побывал на месте крушения грузового самолета DHL.
Вместе с послом Германии Корнелом Циммерманном и послом Испании Мария Ньевес Бланко Диаз посетили место крушения и общались с жителями, которые находились на месте происшествия.