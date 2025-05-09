2025.05.09 19:40

Президент Литвы планирует принять участие в интронизации папы римского Льва XIV

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Gitanas Nausėda
Gitanas Nausėda
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Президент Литвы Гитанас Науседа планирует присутствовать в интронизации папы римского Льва XIV 18 мая.

Об этом сообщил советник президента Ридас Ясюленис.

В пятницу Ватикан объявил, что 18 мая на площади Святого Петра состоится интронизация папы римского Льва XIV. Планируется, что на это мероприятие соберутся мировые лидеры.

Напомним, что новым папой римским избран 69-летний американец Роберт Фрэнсис Прево — Лев XIV. Родившийся в Чикаго Прево — первый в истории Католической церкви папа римский родом из США.

До того, как стать папой, он был членом ордена Святого Августина и служил миссионером в Перу, где позже стал епископом Чиклайо. Он свободно владел английским и испанским языками и стал натурализованным гражданином Перу.

В 2023 году папа Франциск назначил Прево префектом Епископской дикастерии, что стало важной должностью, повысившей его престиж как потенциального кандидата на папский престол.

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