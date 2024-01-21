Президент Литвы: память о восстании 1863–1864 годов укрепляет нашу способность противостоять имперским проявлениям

В ходе церемонии Гитанас Науседа обратил внимание на продолжающуюся агрессию России против Украины, попытку стереть остатки государственности Беларуси и фальсифицировать ее историю.
Глава страны заявил, что недавно открытый памятник в Калининграде подавившему восстание 1863 - 1864 годов в Литве генерал-губернатору Михаилу Муравьеву-вешателю свидетельствует о более широких амбициях российской агрессии.
"Пусть недавно открытый в Калининграде памятник Михаилу Муравьеву-вешателю — копия статуи, стоявшей когда-то в оккупированном Вильнюсе, — станет предупредительным сигналом для всех нас. Это лишь еще раз показывает, какой цинизм и желание повторить преступления прошлого царят по соседству с нами. Сегодня у нас нет права на ошибку. Мы не имеем права быть слабыми, напрасно колебаться, отказываться от проверенной временем общности", - заявил Г.Науседа на церемонии памяти руководителей и участников восстания.
"От нашей способности противостоять новым проявлениям имперского мышления и поведения зависит судьба не только Литвы, но и всего нашего региона, Европы, а может быть, и всего мира", - подчеркнул он.
Лидер страны приветствовал решение Сейма объявить 22 января, день начала восстания против Российской империи, памятным днем.
"Я рад, что несколько месяцев назад Сейм Литвы одобрил предложение объявить 22 января памятным днем в нашей стране. Каждый такой элемент исторической памяти – неоценимая опора для нашей страны, географическое положение и история которой вынуждают ее находиться в состоянии постоянной экзистенциальной напряженности. Чем больше мы знаем об испытаниях, с которыми Литва сталкивалась в прошлом, тем более стойкими мы становимся", - сказал он.
Наконец, президент призвал народы Литвы и поляков, белорусов и украинцев продолжать борьбу за свободу и подавать пример Европе и всему свободному миру.
Память участников восстания 1863 - 1864 годов почтили члены правительства и Сейма, главы дипломатических миссий иностранных государств в Литве.
Отмечая 160-летие годовщины восстания 1863-1864 годов Сейм по инициативе президента Литвы осенью 2023 года объявил 22 января памятным днем.